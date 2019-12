1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 0:1

Alario knipst dezimierte Leverkusener gegen Mainz aus der Krise

Bayer Leverkusen hat sein vorweihnachtliches Tief hinter sich gelassen und geht mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gewannen die Rheinländer am letzten Hinrunden-Spieltag beim FSV Mainz 05.