Der FSV Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf haben sich am Sonntagabend (08.03.2020) im Kellerduell der Fußball-Bundesliga 1:1 (0:0) getrennt. Levin Öztunali brachte Mainz in der 62. Minute mit der ersten Torchance in Führung, ehe Kenan Karaman in der Schlussphase für Düsseldorf ausglich (85.). Damit haben die Mainzer weiter vier Punkte Vorsprung auf Düsseldorf und den Abstiegsrelegationsrang 16.

Röslers Umstellungen passen

Nach dem enttäuschenden Pokal-Aus beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken hatte Fortuna-Trainer Uwe Rösler seine Startformation gleich auf fünf Positionen verändert. Unter anderen musste Düsseldorfs bester Saisontorschütze Rouwen Hennings auf die Bank. Die personellen Umstellungen zeigten die erhoffte Wirkung, denn die Gäste übernahmen sofort die Kontrolle und erspielten sich in der Anfangsviertelstunde gleich drei gute Gelegenheiten.

Mainz war sichtlich überrascht von der offensiven Ausrichtung der Fortuna. Trainer Achim Beierlorzer reagierte frühzeitig darauf und stellte die Abwehr von Dreier- auf Viererkette um. Dadurch gewann die Defensive ein wenig Stabilität. Nach vorne ging beim FSV aber gar nichts. Es mangelte an Kreativität im Mittelfeld und der Präzision im Passspiel. Torschüsse oder gar Chancen in der ersten Halbzeit - Fehlanzeige. Dafür gab es viele Fehlpässe und Pfiffe der Fans.