Mainz 05 - Arminia Bielefeld 1:1

Mainz gibt Erfolg gegen Bielefeld aus der Hand

Von Markus Kramer

Der 1. FSV Mainz 05 hat seine Überlegenheit gegen Arminia Bielefeld nicht in einen Sieg ummünzen können und muss mit einer Punkteteilung leben. Mit dem 1:1-Unentschieden am Karsamstag (03.04.2021) können die Bielefelder sich nach einer schwachen Leistung in der Offensive glücklich schätzen.