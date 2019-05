FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim 4:2

Mainz schießt Hoffenheim aus der Europa League

Hoffenheim hat zum Abschied von Trainer Julian Nagelsmann den Sprung in die Europa League verpasst. Die TSG unterlag am letzten Bundesliga-Spieltag nach 2:0-Pausenführung in Unterzahl mit 2:4 und fiel auf den neunten Tabellenplatz zurück.