Freiburg bestraft Schalker Chancenverwertung

Und die Schalker wurden für ihre vergebenen Chancen gleich nach der Pause bestraft: Einen Distanzschuss von Christian Günter konnte Fährmann nur abklatschen lassen, Niederlechner traf zur glücklichen Führung für Freiburg.

Schalke war um eine schnelle Antwort bemüht, aber der Tedesco-Elf fehlten die Lösungen, um sich klare Chancen herauszuspielen. Freiburg war nun auf Ergebnissicherung bedacht, Trainer Christian Streich stellte auf eine Fünferkette um. Die Angriffsbemühungen der Schalker in der Schlussphase blieben wirkungslos, Freiburg brachte den Vorsprung clever über die Zeit.

Die Schalker bleiben damit punkt- und siegloser Tabellenletzter. Eine solche Negativserie zum Start hatte es beim Revierclub zuletzt in der Saison 2016/17 unter Markus Weinzierl gegeben - damit dürfte der Druck auf den jungen Tedesco weiter steigen. Am Samstag sind die Schalker zuhause dann gegen Mainz 05 quasi schon zum Siegen verdammt. Freiburg rückt dagegen nach dem zweiten Erfolg in Serie ins Mittelfeld vor und kann am Sonntag in Augsburg die nächsten Punkte einfahren.