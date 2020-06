Gerade erst eingewechselt, gelang Nils Petersen (59. Minute) am Freitagabend (05.06.2020) der entscheidende Treffer zum 1:0 (0:0) der Freiburger gegen Mönchengladbach, das zudem Stürmer Alassane Pléa mit einer Gelb-Roten Karte verlor (68.).

In der Dikussion um die "Ampelkarte" für Pléa sah außerdem Gladbachs Sportdirektor Max Eberl die Rote Karte von Schiedsrichter Markus Schmidt (69.) und musste den Innenraum verlassen.

Platz vier für Gladbach in Gefahr

Während Freiburg im fünften Spiel nach der Corona-Pause den ersten Sieg feierte und mit 41 Punkten Rang sechs im Blick behält, ließ die Borussia im Rennen um einen Startplatz in der Champions League wichtige Punkte liegen. Mit 56 Punkten ist Rang vier am 30. Spieltag in Gefahr.

Im Breisgau begann Mönchengladbach nach dem zuletzt überzeugenden 4:1 gegen Union Berlin selbstbewusst und mit viel Tempo. Schon in den ersten Minuten stürzten die Gäste Freiburg ein um das andere Mal in Verlegenheit. Nur SCF-Schlussmann Alexander Schwolow verhinderte mehrfach einen frühen Rückstand.

Gladbach-Tor zählt nicht

In der 17. Minute war Schwolow gleich zwei Mal zur Stelle, als er erste einen Pléa-Schuss parierte und dann auch gegen den Nachschuss von Lars Stindl zur Stelle war. Als Schwolow dann in der 27. Minute nach einem Fehler im Freiburger Aufbau doch mal geschlagen war, hatten die Gastgeber Glück, dass Florian Neuhaus im Abseits stand.

Petersen braucht nur wenige Sekunden

Freiburg kam dann allerdings geschlossener und mit mehr Mut aus der Pause. Robin Koch gab einen ersten Warnschuss ab, der knapp am Tor vorbeistrich (49.). Dann kam Nils Petersen (58.) und der Torjubel ließ nicht lange auf sich warten.

Mit seiner ersten Aktion war Freiburgs Sturm-Routinier gleich zur Stelle und köpfte einen Grifo-Freistoß zum 1:0 ins Gladbacher Tor (59.). Der Treffer gab dem Team von Freiburg-Trainer Christian Streich mehr Sicherheit. Als dann Plèa, der in Durchgang eins wegen Ballwegschlagens Gelb gesehen hatte, nach einem Foul im Mittelfeld mit Gelb-Rot vom Platz musste (68.), spielte Freiburg in Überzahl geschickt gegen den Ball und brachte den Sieg über die Zeit.

Gladbach nach München, Freiburg in Wolfsburg

Der 31. Spieltag bedeutet für Borussia Mönchengladbach Topspielzeit. Am Samstag, 13.06.2020, treten die "Fohlen" - ohne ihren Topscorer Pléa - im Abendspiel (18.30 Uhr) beim Spitzenreiter und designierten Meister Bayern München an.

Für Freiburg geht es nach zuletzt zwei Heimspielen in Folge am selben Tag zum VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) und damit zu einem direkten Konkurrenten im Kampf um Platz sechs.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 06.06.2020, 18 Uhr

red | Stand: 05.06.2020, 22:23