Freiburg zerlegt Mainz in der Schlussphase

Lukas Höler (81.), Jonathan Schmid (84.) und Luca Waldschmidt (87., Foulelfmeter) trafen spät für den Sport-Club. Der SC hat damit seinem Noch-Präsidenten und künftigen DFB -Boss Fritz Keller zum Saisoneinstand ein spätes und furioses 3:0 (0:0) beschert. Auch wenn das Ergebnis deutlich ist, war der Sieg gegen die 05er etwas glücklich. Denn das Team von Chefcoach Sandro Schwarz hatte lange die besseren Chancen. Trotzdem kassierte der FSV die erste Pleite gegen Freiburg nach drei Siegen in Folge.

Freiburg startet schwach

Die Breisgauer, bei denen Aufsichtsratsboss Heinrich Breit nach der Nominierung von Fritz Keller (62) zum künftigen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als Kandidat für den Posten des Klubchefs gehandelt wird, hatten zu Beginn des Spiels große Probleme. Vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwaldstadion hätten die Mainzer bereits nach 84 Sekunden in Führung gehen können, FSV -Kapitän Danny Latza scheiterte aber am Freiburger Torwart Alexander Schwolow.

Mainz zu Beginn die bessere Mannschaft

In der neunte Minute hatte FSV -Stürmer Robin Quaison nach einem Fehler von SC -Mittelfeldspieler Jerome Gondorf wie Latza zuvor die Führung auf dem Fuß (9.). " Das ist schwer zu erklären. Da machst Du ein gutes Auswärtsspiel, hast viele Chancen und dann verlierst du mit drei Toren ", sagte Mainz-Torwart Florian Müller am ARD-Hörfunk-Mikrofon.