SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen 0:0

Kein Sieger zwischen Freiburg und Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen steckt weiter im Tabellenkeller fest. Die Werkself verpasste beim 0:0 in Freiburg am Sonntag (07.10.18) den erhofften Befreiungsschlag und rangiert in der Tabelle auf Position 14.