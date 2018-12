SC Freiburg - RB Leipzig 3:0

Freiburg gelingt Befreiungsschlag gegen Leipzig

Drei Tore für drei Punkte: Der SC Freiburg hat sein Heimspiel gegen RB Leipzig klar für sich entschieden - und den Gästen in nur einer Partie exakt so viele Gegentreffer eingeschenkt, wie die in den zehn Bundesligaspielen zuvor kassiert hatten.