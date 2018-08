Eine Woche nach dem Erstrunden-Aus als Titelverteidiger beim Regionalligisten SSV Ulm setzten sich die Hessen zum Ligastart beim SC Freiburg mit 2:0 (1:0) durch. Im ersten Bundesligaspiel des neuen Trainers Adi Hütter erzielten im ausverkauften Schwarzwaldstadion Neuzugang Nicolai Müller (10.) und Sébastien Haller (82.) die Tore für die Hessen, die nach der Supercup-Pleite gegen Meister Bayern München (0:5) und dem 1:2 im Pokal schon mit dem Rücken zur Wand gestanden hatten.

"Wenn man ein Jahr nur vor dem Fernseher sitzt, ist das natürlich etwas ganz Besonderes. Es tut einfach gut, wieder da zu sein. Ein schönes Gefühl - lange nicht mehr gehabt" , sagte Torschütze Müller in der Sportschau. Der ehemalige Hamburger hatte zuletzt vor einem Jahr getroffen - und sich beim Torjubel danach schwer verletzt.

Hütter: " Die drei Punkte waren nach der Kritik Balsam "

"Es tut gut bei so einem heimstarken Team wie dem SC Freiburg, mit einem Sieg zu starten. Die drei Punkte waren nach der zuletzt berechtigten Kritik Balsam" , sagte Hütter. "Trotz des Auswärtssieges ist klar: Wir müssen weiter hart arbeiten und uns weiter verbessern."

"Es ist schade, dass wir am Ende jetzt ohne Punkte dastehen. Aber es geht weiter. Für mich war es das erste Bundesliga-Spiel in dieser Funktion, aber es fühlt sich nicht so gut an" , kommentierte Freiburgs Co-Trainer Lars Voßler die Niederlage seiner Mannschaft. Freiburg musste ohne seinen Trainer Christian Streich auskommen. Der Chefcoach saß wegen eines Bandscheibenvorfalls nicht auf der Bank, er wurde deswegen an der Seitenlinie von seinen Assistenten Voßler und Florian Bruns vertreten.

Frankfurt zu Beginn extrem verunsichert

Den Frankfurtern war die Verunsicherung zunächst deutlich anzumerken. Die Eintracht konnte sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien. Florian Niederlechner (4.), Pascal Stenzel (6.) und Nils Petersen (7.) ließen gute Freiburger Chancen allerdings ungenutzt. Mit dem ersten Torschuss ging Frankfurt überraschend in Führung: Müller überwand nach Hackentrick von Haller Torhüter Alexander Schwolow.