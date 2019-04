Der BVB setzte sich am Ostersonntag (21.04.19) mit 4:0 (1:0) in Freiburg durch und hat damit weiterhin nur einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Bayern München. In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie machte Marco Reus den Unterschied: Der BVB-Kapitän legte das 1:0 von Jadon Sancho (12.) auf, traf selbst zum 2:0 (54.) und bediente Mario Götze vor dessen 3:0 (79.). Paco Alcacer sorgte per Foulelfmeter (86.) für den Endstand, der angesichts einer engagierten Leistung der Freiburger zu deutlich ausfiel.

Reus bedient Sancho

Dortmunds Führung fiel nach einem verhaltenen Beginn wie aus den Nichts, war aber schön herausgespielt. Nach einem Doppelpass drang Reus halblinks in den Strafraum ein und spielte quer vors Tor, wo Sancho nur noch einschieben musste. Der 19-Jährige verbesserte seine bärenstarke Statistik auf 29 Torbeteiligungen in 30 Spielen (11 Tore, 18 Vorlagen).