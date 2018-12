Wolfsburg darf nach oben schielen

Während Frankfurt durch die vierte Saison-Niederlage den Sprung auf Platz zwei verpasste, hat Wolfsburg mit dem zweiten Coup in Folge nach dem 1:0 gegen RB Leipzig in der Vorwoche als Achter jetzt Kontakt zu den Europacup-Plätzen.

Bei Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr) geht es für Eintracht Frankfurt am 14. Spieltag darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Der VfL Wolfsburg empfängt ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr) mit 1899 Hoffenheim den nächsten Europacup-Kandidaten und könnte mit einem weiteren Sieg nach Punkten zum Tabellensechsten aufschließen.

Thema in: Sportschau mit Bundesliga am Sonntag, Hessicher Rundfunk, Sonntag, 02.12.2018, 21.45 Uhr.