Der Rekordmeister bleibt durch die Tore von Franck Ribery (35./79.) und Rafinha (89.) Borussia Dortmund auf den Fersen und geht mit sechs Punkten Rückstand auf den BVB in die Rückrunde. Frankfurt beendet eine starke Hinrunde sicher unter den besten sieben Mannschaften der Bundesliga und darf trotz der Niederlage weiterhin vom erneuten Einzug in den Europapokal am Saisonende träumen.

Furioser Eintracht-Start

Frankfurt begann sehr selbstbewusst. Nach einem schönen Angriff hatte Danny da Costa die erste große Gelegenheit (9.). Sebastien Haller und Luka Jovic vergaben weitere Chancen (10./11.). Allerdings hätten in einer wilen Anfangsviertelstunde auch die Bayern treffen können. SGE-Keeper Kevin Trapp parierte glänzend gegen einen Kopfball von Javier Martinez (14.).

Danach nahm das Tempo etwas ab. Frankfurt gewann mehr Zweikämpfe, die Bayern hatten öfter den Ball. Die Führung fiel daher etwas plötzlich: Evan Ndicka köpfte Thomas Müller auf den Fuß, der Robert Lewandowski einsetzte. Seinen Querpass nutzte der freie Ribery. Kurz vor der Pause hätte Müller nach Lewandowski-Flanke fast auf 2:0 erhöht, köpfte jedoch an die Latte.

Doppelter Ribery

Der zweite Durchgang begann lange nicht so schwungvoll wie der erste. Der Rekordmeister überließ Frankfurt die Kugel. De Gastgeber fanden keinen Weg, die Bayern-Defensive in Gefahr zu bringen. Der FCB setzte auf Konter, doch zu großen Gelegenheiten reichte es erstmal nicht mehr - bis Ribery nochmal das Tempo anzog.

Nach einem Doppelpass mit Kimmch traf er bei seinem Schuss die Kugel nicht richtig, der Ball hoppelte daraufhin an den Innenpfosten und von dort über die Linie. Kurz vor Schluss setzte Rafinha mit einem schönen Lupfer den Schlusspunkt.

FCB eröffnet die Rückrunde

Die Münchner eröffnen mit einem Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim freitags (18.01.2018) um 20:30 Uhr die Rückrunde. Die Frankfurter Eintracht beginnt ihre Hinrunde einen tag später mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg

Stand: 22.12.2018, 20:25