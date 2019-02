Als alle sich schon mit dem Pausenpfiff arrangiert zu haben schienen, fiel dann doch das Tor: Da Costa bekam nach einer kurz ausgespielten Ecke einen Schuss von Jonathan de Guzmán vor die Füße und traf aus kurzer Distanz. Die Borussia war bis dahin eigentlich das etwas stärkere Team gewesen, spielte ihre vielen Konterchancen aber zu schlampig aus. Insgesamt war das 1:0 zur Pause etwas glücklich.

Temporeicher Schlagabtausch

Es blieb mit Wiederanpfiff ein extrem temporeicher und teilweise fast wilder Schlagabtausch mit viel Pressing und einigen Fehlern auf beiden Seiten. Immer wieder konterte die eine Mannschaft nach einer Ungenauigkeit der anderen. Fast im Minutentakt gab es aussichtsreiche Situationen, die aber so gut wie nie zu Hochkarätern führten - es fehlte der letzte Pass oder der durchsetzungsstarke "Abschluss-Spieler". Trapp hielt bei einem Schuss von Oscar Wendt erneut stark (57.), Ante Rebic zielte auf der anderen Seite relativ frei vor dem Tor nicht genau genug (75.), ansonsten blieb es lange Zeit bei spannenden Ansätzen ohne Ertrag.

Verdienter Ausgleich

Als der Mannschaft von Dieter Hecking dann in der Schlussphase so langsam die Zeit davon lief, startete sie noch einmal eine Schlussoffensive. Die Gastgeber wirkten keine drei Tage nach ihrem Europa-League-Auftritt nun müde und hatten kaum noch Ballbesitz. Zakarias Flachschuss vom Strafraumrand besorgte dann den insgesamt verdienten Ausgleich, Josip Drmic hatte mit der letzten Aktion sogar noch die Chance auf den Siegtreffer, traf den Ball aber nicht sauber (90.+4).

Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hätte lieber ein "dreckiges 1:0" gehabt, meinte bei "Sky" aber auch: "Wir können damit leben." Ähnlich sah es Gladbachs Christoph Kramer: "Es war in der ersten Halbzeit mehr drin. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann nicht mehr die klaren Chancen. Aber es ist okay."

Frankfurt bekommt es am Donnerstag im Europa-League-Rückspiel schon wieder mit Schachtjor Donezk zu tun (21.02.2019) und trifft danach in der Liga am Sonntag (24.02.2019) auf Hannover 96. Mönchengladbach spielt einen Tag vorher gegen den VfL Wolfsburg.