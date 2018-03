Frankfurt gewann gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (17.03.2018) mit 3:0 (3:0) und verpasste dem Lokalrivalen damit den nächsten Dämpfer im Abstiegskampf. Die Eintracht biss sich mit dem fünften Heimsieg in Serie oben in der Tabelle fest und hat durch den Sieg sogar gute Chancen, in der nächsten Saison im internationalen Konzert bei den ganz großen Mannschaften mitzuspielen. " Ich bin sehr zufrieden mit der Situation ", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac vor dem Sportschau-Mikrofon. Seine Mannschaft stehe zu Recht dort oben in der Tabelle und werde alles daran setzen, die gute Position nicht mehr herzugeben.

Boateng schießt Frankfurt früh in Führung

Ausgerechnet ein Fehler des in den vorangegangenen beiden Spielen so starken FSV -Torwart Florian Müller führte zur Frankfurter Führung. Nach einer Ecke nahm Kevin-Prince Boateng (6.) den Ball volley aus der Luft und traf ins kurze Torwarteck. Müller sah dabei unglücklich aus. Der 20-Jährige ließ den Schuss des Mittelfeldspielers durch die Arme rutschen. Und die Eintracht legte vor 49.500 Zuschauern nach. Der starke Luka Jovic (23.) und der ebenfalls gut aufgelegte Ante Rebic (41.) erhöhten noch vor der Pause. Damit war das Spiel quasi schon entschieden.

Mainz bricht ein

" Es geht erst einmal gar nicht um das Ergebnis, sondern um die Leistun g", resümierte der Mainzer Trainer Sandro Schwarz völlig frustriert. Und die sei vor allem in der ersten Halbzeit schlecht gewesen. Seine Mannschaft agierte in den ersten 45 Minuten in der Tat wie ein Absteiger. Mainz lud die Frankfurter mit zum Teil haarsträubenden Fehlern zu den weiteren Toren ein. Vor dem 2:0 spielte Alexandru Maxim einen katastrophalen Fehlpass. Und beim dritten Treffer durch Rebic waren gleich mehrere FSV-Spieler nur Statisten.

Eintracht hat weitere Chancen

In der zweiten Hälfte habe es seine Mannschaft zwar einen Tick besser gemacht. " Aber die Eintracht hatte ihre Chancen, das vierte Tor zu machen. Das war eine absolut verdiente Niederlage ", sagte Schwarz, um dessen Position es weiter Diskussionen geben wird. " Der Druck ist da, dem werden wir uns stellen und jetzt in der Pause alles analysieren ", sagte der Mainzer Sportchef Rouven Schröder der Sportschau.