Leverkusen war in der zweiten Halbzeit unterlegen, kam aber dennoch zum Anschlusstreffer. Karim Bellarabi gab den Gästen Hoffnung. In der Nachspielzeit hatte Kevin Volland auch noch eine gute Möglichkeit zum Ausgleich. Doch die Eintracht wahrte den Vorsprung und hält damit den Kontakt zu den ersten vier Tabellenplätzen, die in die Champions League führen. Leverkusen steckt im Mittelfeld fest. "In den entscheidenden Phasen waren wir vielleicht zu nachlässig. Das Ergebnis ist enttäuschend, aber wir haben ein gutes Bundesligaspiel gesehen", sagte Torwart Lukas Hradecky, der im Sommer von der SGE ins Rheinland gewechselt war.

Am 16. Spieltag geht es für Eintracht Frankfurt beim 1. FSV Mainz 05 weiter. Bayer Leverkusen tritt beim FC Schalke 04 an.