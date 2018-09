Werner verpasst Führungstreffer

Nach durchwachsener erster Halbzeit schien Rangnick in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu habgen. Leipzig erspielte sich Chancen und kam auch verdient schnell zum Ausgleich. Forsberg verwandeltte nach einem Handspiel fon Filip Kostich den Elfmeter. Kurz nach dem 1:1 hatte Forsberg sogar die Führung auf dem Fuß. Auch Werner (65./70.) verpasste den zweiten Treffer für die Gäste. In der Schlussphase kam Frankfurt nochmal stärker auf - der entscheidende Treffer gelang aber keinem der beiden Teams.

Für Eintracht Frankfurt geht es in der englischen Woche mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Mittwoch) und dem Heimspiel gegen Hannover 96 (Sonntag) weiter. Leipzig hat Mittwoch den VfB Stuttgart zu Hause zu Gast, bevor es am 6. Spieltag am Samstag zum Duell der Europacup-Teilnehmer nach Hoffenheim geht.