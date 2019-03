Weil in den Folgeminuten Rebic und Sebastien Haller gute Chancen zum 2:0 nicht nutzten, blieb die TSG im Spiel und wurde zunehmend besser. Kurz vor der Pause traf Joelinton nach traumhaften Hacken-Zuspiel von Adam Szalai zum Ausgleich.

Zwischenzeitliche Gäste-Führung verdient

Auch beim 2:1 war es eine sehenswerte Einzelaktion der Hoffenheimer, die für den Treffer sorgte. Diesmal ließ Belfodil alle Frankfurter stehen und versenkte die Kugel im Tor. Zu diesem Zeitpunkt war die Gäste-Führung verdient. Der Platzverweis von Adams aber ermöglichte den Frankfurtern, wieder ins Spiel zu kommen.

Häufig aber verzettelten sich die Gastgeber bei ihren Angriffen, die nun längst nicht mehr so gefährlich waren wie im ersten Durchgang. Erst in der Schlussphase hatten Makoto Hasebe (83.) und Mijat Gacinovic (84.) große Chancen, der Ausgleich lag in der Luft. Dann schlug Haller nach einem Eckball zu. Die Eintracht blieb auch in der Nachspiezeit am Drücker und belohnte sich ganz spät durch Paciencia, der nach traumhafter Flanke von Haller goldrichtig stand und zum Sieg einköpfte.

Frankfurt jetzt gegen Inter Mailand

Für die Frankfurter steht nun das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale gegen Inter Mailand am Donnerstag (07.03.19) an, ehe es in der Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf geht. Hoffenheim empfängt am kommenden Sonntag (10.03.19) den 1. FC Nürnberg.