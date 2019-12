In einer hektischen Schlussphase mit vielen Nickligkeiten kämpfte Frankfurt um den Ausgleich. Danny da Costa scheiterte mit einem Schuss aus 18 Metern an Hertha-Torwart Thomas Kraft (76.). Auch einen Schlenzer von Kostic lenkte Kraft noch am Tor vorbei (83.). Aber dann kam Rode: Nach einer Ecke verlängerte Hinteregger auf das zweite Fünfereck. Dort stand der eingewechselte Rode völlig frei und drückte den Ball per Direktabnahme zum 2:2 ins Netz (86.).

Am 15. Spieltag empfängt Hertha BSC im Berliner Olympiastadion den SC Freiburg (Samstag, 14.12.2019, 15.30 Uhr). Eintracht Frankfurt spielt zunächst unter der Woche am letzten Spieltag der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr) gegen Vitoria Guimaraes um den Einzug in die K.o .-Runde. In der Bundesliga geht es danach am Sonntagabend zum FC Schalke 04.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 07.12.2019, 18 Uhr