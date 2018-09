Lange sah es nach einem Remis in Frankfurt aus, ehe Milot Rashica (90.+5) elf Bremer gegen zehn Frankfurter erlöste. Beim 2:1-Auswärtssieg hatte Yuya Osako Werder in Führung geschossen. Sebastian Haller glich für die dezimierten Frankfurter per Elfmeter aus (54.). Zuvor hatte Jetro Willems die Rote Karte gesehen (34.).

Bremen verdient in Front

Nach rund einer Viertelstunde ohne Höhepunkte setzte Werder das erste Highlight, doch Max Kruse vergab freistehend (17.). Fünf Minuten später machte es Teamkollege Osako besser. Nach feinem Zuspiel verwandelte der Japaner die Kugel, wurde jedoch zurückgepfiffen. Schiedsrichter Sören Storks gab den Treffer aber doch auf Nachfrage beim Videoassistenten.

Danach wurde die Partie etwas hitziger. Willems brannten schließlich bei einem Foul im Mittelfeld die Nerven durch: Er griff seinem Gegenspieler ins Gesicht und sah zurecht die Rote Karte. Von Frankfurt kam bis zur Pause offensiv fast nichts.

Schneller Ausgleich für die Eintracht

Mit der ersten Aktion im zweiten Durchgang fiel der Ausgleich. Mijat Gacinovic erlief eine zu kurze Rückgabe zu Werder-Torwart Jiri Pavlenka, der den Frankfurter nur noch foulen konnte und sich dabei selbst schwer verletzte. Haller verwandelte den anschließenden Strafstoß gegen den für Pavlenka eingewechselten Youngster Luca Plogmann sicher.

Im Anschluss daran wirkten die Gastgeber deutlich besser und giftiger. Bremen war sichtlich geschockt von der schweren Verletzung ihres Torwarts und dem Ausgleich. Und doch lag die Kugel plötzlich im Frankfurter Tor. Osako köpfte eine Flanke ein - stand dieses Mal aber wirklich im Abseits. So zählte der Treffer nicht.

Rashica sorgt für die Entscheidung

In der Schlussphase machte sich die Überzahl bemerkbar, bei Frankfurt schwanden die Kräfte. Doch gefährlich wurden die Werderaner kaum einmal - bis in die Nachspielzeit. Erst scheiterte der eingewechselte Rashica an Rükkehrer Kevin Trapp (90.) im Eintracht-Tor. Fünf Minuten später wurde er zum Bremer Held, als er einen Freistoß unten links ins Eck setzte.