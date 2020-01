Im Kellerduell am Samstag (18.01.2020) siegten die Bremer beim direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf nach zuletzt vier Niederlagen in Folge mit 1:0 (0:0). Dadurch zog Werder an der Fortuna vorbei auf den Relegationsplatz. Der Treffer für die Gäste fiel durch einen Fehler des Düsseldorfer Torhüters Florian Kastenmeier (67.) bei seinem Bundesliga-Debüt. Bremens Niklas Moisander sah in der Schlussphase (90.+6) noch die Gelb-Rote Karte. Werder-Zugang Kevin Vogt musste nach einem bösen Zusammenprall mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Schwaches Spiel in Durchgang eins

Die Bremer waren besser in die Partie gestartet: Die erste Chance von Davy Klaassen parierte Kastenmeier. Die Fortuna erwachte dagegen nur langsam aus dem Winterschlaf: Alfredo Morales per Kopf (11.) und Torjäger Rouwen Hennings (13.) sorgten mit ihren Abschlüssen für Lichtblicke. Klaassen, Maximilian Eggestein und Milot Rashica (15.) vergaben anschließend im Dreierpack die beste Möglichkeit der Bremer. In der Folge verflachte die insgesamt schwache Partie. Eine Doppelchance von Morales (31.) und Hennings (32.), die beide mit einem Linksschuss an Werder-Torhüter Jiri Pavlenka scheiterten, ließen die Rheinländer ungenutzt.