Union eiskalt

Gleich nach Wiederanpfiff wurden die Düsseldorfer kalt erwischt. Nach einer Ecke wehrte Zimmermann auf der Linie zwar den Ball ab, spielte ihn aber Parensen vor die Füße, der aus kurzer Distanz einnetzte. Die Düsseldorfer reagierten geschockt und verloren völlig ihre Linie.

Keeper Steffen verhinderte gegen immer mutiger und stärker werdende Berliner anschließend Schlimmeres - auf der Gegenseite scheiterte aber auch Hennings nur knapp an Unions Torhüter Rafal Gikiewicz (82.). Kurz vor dem Abpfiff sorgte "Weihnachtsmann" Thommy dann doch noch für eine schöne Bescherung bei den Düsseldorfern.