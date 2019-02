Das Team von Interimscoach Boris Schommers bot am Samstag (23.02.2019) erneut eine kämpferisch starke Leistung und trotzte lange Zeit dem frühen Platzverweis für Matheus Pereira (4. Minute). Am Ende reichte es nicht. Eduard Löwen hatte die Gäste in der 41. Minute in Führung geschossen, doch das Eigentor von Ewerton (63.) und der Treffer von Kaan Ayhan (83.) besiegelten vor 41.816 Zuschauern in Düsseldorf die Niederlage.

Dagegen ist die Fortuna vorerst aller Abstiegssorgen ledig. Nach dem sechsten Sieg in den vergangenen neun Spielen liegt der Relegationsplatz 16 komfortable zwölf Zähler entfernt.