"Wille und Galligkeit wie in der vorigen Saison" hatte Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel für das erste Bundesliga-Duell mit dem 1. FC Köln seit 22 Jahren eingefordert. Und weil seine Mannschaft darüber hinaus effektiv auftrat, gewann die Fortuna das rheinische Derby am Sonntagabend (03.11.2019) unterm Strich verdient mit 2:0 (1:0).

Während sich die Düsseldorfer so etwas Luft im Abstiegskampf verschafften, rutscht Köln immer tiefer in den Schlamassel. FC-Trainer Achim Beierlorzer muss weiterhin stark um seinen Job bangen. Schon nach dem peinlichen 2:3-Pokal-Aus beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken fünf Tage zuvor war er stark in die Kritik geraten.

Den Sieg im hitzigen, aber nicht gutklassigen Rhein-Schlager mit zahlreichen Rudelbildungen und Pyro-Aktionen auf beiden Fan-Seiten leitete wieder einmal Rouwen Hennings mit seinem sechsten 1:0 in dieser Saison ein - er traf in der 38. Minute per Foulelfmeter. Der starke Erik Thommy sorgte für die Entscheidung (61.).