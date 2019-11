Benjamin Pavard (11. Minute) gelang das 0:1, für den zweiten Torschützen des Tages, Corentin Tolisso, war es der erste Treffer der Saison (27.), Serge Gnabry erzielte noch vor der Pause das 0:3 (34.). Im zweiten Durchgang traf nur noch Philippe Coutinho (71.). Damit rückt der Rekordmeister bis auf einen Punkt an Tabellenführer Mönchengladbach heran. Düsseldorf bleibt als 14. im Abstiegskampf.

Bayern-Trainer Hansi Flick hatte bei der Aufstellung doch zumindest für eine kleine Überraschung gesorgt und Coutinho und Tolisso für Leon Goretzka und den angeschlagenen Kingsley Coman gebracht: Thomas Müller und Coutinho agierten also gemeinsam mit Gnabry hinter Robert Lewandowski.

Geballte Bayern-Offensive zu viel für die Gastgeber

Die geballte Offensive in der Aufstellung schlug sich schnell - wie wohl von Flick gewollt - auf das Spielgeschehen nieder. Die Münchner kombinierten sicher und druckvoll und die Fortuna hatte mit ihren Defensivbemühungen alle Hände voll zu tun. Nach einer kurz ausgeführten Ecke von Müller brachte Joshua Kimmich die Kugel flach in die Mitte, die Hereingabe rutschte über den Fuß von Pavard und landete im langen Eck im Tor von Zack Steffen. Die Führung nach elf Minuten ging schon in Ordnung, weil die Bayern extrem spielfreudig agierten. Lewandowski und Coutinho hatten in der Folge jeweils aus kurzer Distanz ebenfalls gute Gelegenheiten, verfehlten das Tor aber beide knapp.

Nach etwa 25 Minuten ließ die Konzentration bei den Gastgebern nach passabler Anfangsphase nach, mehrere Fehler im Aufbau hintereinander blieben schließlich nicht unbestraft: Steffens Fehlpass nutzten die Bayern eiskalt für das 2:0. Müller, Gnabry, Tolisso - Tor. Der Knoten bei den Münchnern war nun endgültig geplatzt. Gnabry traf nach einer halben Stunde nach traumhaftem Lewandowski-Pass aus kurzer Distanz den Pfosten, machte es kurz darauf aber besser und staubte im Getümmel ab. Die sichtlich bemühte Fortuna konnte einem leid tun.

Zweite Hälfte ruhiger

Die Düsseldorfer wollten aber zumindest Nadelstiche setzen und störten die Gastgeber im zweiten Durchgang direkt etwas früher im Aufbau. Die Körpersprache bei der Elf von Friedhelm Funkel stimmte. Dawid Kownacki hatte bei einem Konter die Chance auf den Anschlusstreffer, scheiterte aber an Manuel Neuer (47.). Auch weil die Bayern jetzt nicht mehr mit aller Macht nach vorn kombinierten und für die intensiven kommenden Wochen die Kräfte sparten, verlief die Partie nun ausgeglichener, auch Oliver Fink (61.) hätte nach einem Konter durchaus das 1:3 erzielen können. Lewandowski scheiterte auf der anderen Seite per Kopf an Steffen (65.). Damit bleibt die Fortuna das einzige aktuelle Bundesligateam, gegen das der Pole noch nie getroffen hat.

An der Enstehung des vierten Treffers war der Pole aber beteiligt: Nach seiner Flanke von der Grundlinie traf Coutinho aus kurzer Distanz (71.). Spätestens jetzt begann das Austrudeln der Partie. Es passierte nichts mehr.

Die Bayern empfangen nächsten Samstag (30.11.2019) Bayer 04 Leverkusen, müssen aber unter der Woche noch in der Königsklasse gegen Belgrad antreten. Die Fortunen reisen zur TSG 1899 Hoffenheim.

Stand: 23.11.2019, 17:20