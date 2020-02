Da Costa fälscht Ayhans Freistoß ab

Nach einer Riesenchance durch Djibril Sow (46.) kurz nach Wiederbeginn fingen sich die Gastgeber und jubelten kurze Zeit später. Das Tor von Nana Ampomah nach starker Außenrist-Vorarbeit von Berisha nahm Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) nach Überprüfung durch den Kölner Keller aber wegen einer Abseitsstellung berechtigterweise zurück.

Düsseldorf schüttelte sich und blieb in der zunehmend hitzig werdenden Partie auffälliger, kam aber nur selten in eine Abschlussposition. Die Frankfurter beschränkten sich weitgehend aufs Kontern. Ayhans Freistoß wurde dann von Danny da Costa so unglücklich abgefälscht, dass Kevin Trapp im Frankfurter Tor keine Chance hatte. Bei Chandlers Ausgleich sah der Video-Assistent genau hin, konnte aber keine Abseitsstellung feststellen.

Viel Arbeit für Düsseldorf

Damit verließ die Fortuna zunächst den letzten Tabellenplatz, könnte im Laufe des 20. Spieltags aber wieder abstürzen. Rösler, der am Mittwoch (29.01.2020) geräuschvoll für den am selben Tag entlassenen Funkel vorgestellt worden war, hat vor der anstehenden englischen Woche mit Auswärtsspielen im Pokal beim 1. FC Kaiserslautern und in der Liga beim VfL Wolfsburg viel Arbeit vor sich.



Frankfurt bleibt im neuen Jahr nach Siegen in Hoffenheim und gegen Spitzenreiter Leipzig ungeschlagen und besitzt einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegszone. Im Pokal treffen die Hessen am Dienstag auf RB Leipzig und empfangen in der Liga den FC Augsburg.