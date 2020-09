Spiel ohne Zuschauer

Das Spiel war kurzfristig ohne Zuschauer ausgetragen worden, weil der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert am Samstagmorgen um 0 Uhr bei 39,5 lag und damit über der Zahl von 35, bis zu der Zuschauer erlaubt sind. Schalke hatte mit etwa 11.000 Besuchern geplant.

Mit drei Neuen in der Startelf ging Schalke in die Partie. Neben dem genesenen Kapitän Omar Mascarell und Benito Raman durfte auch Nassim Boujellab beginnen, zuletzt noch in der zweiten Mannschaft aktiv. Sie ersetzten den verletzten Suat Serdar, Rabbi Matondo und Amine Harit.

Füllkrug holt Elfmeter heraus

Wagners Gegenüber Florian Kohfeldt wechselte gleich viermal - und war damit deutlich erfolgreicher. Vor allem Füllkrugs Hereinnahme lohnte sich: Der Angreifer verwandelte zwei Standardsituationen einmal mit dem Fuß und einmal per Kopf.

Vor seinem dritten Treffer war er selbst von Schalkes Kabak im Strafraum gefoult worden - Füllkrug verwandelte den Strafstoß sicher.

Schalke jetzt gegen Leipzig

Die Schalker enttäuschten vor allem im ersten Durchgang, kamen dann engagierter aus der Kabine. Aber nach Füllkrügs drittem Tor war die Partie gelaufen.

Für Schalke werden die Aufgaben nicht einfacher, am nächsten Samstag steht um 18.30 Uhr das Auswärtsspiel bei RB Leipzig an. Werder Bremen empfängt am Samstag um 15.30 Uhr Arminia Bielefeld.