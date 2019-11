Beim 2:1 (1:1) zeigten die Gäste allerdings einmal mehr, dass sie ganz schwer zu bespielen sind: Bis zum Siegtreffer von Suat Serdar in der 87. Minute hatte sehr viel für eine leistungsgerechte Punkteteilung gesprochen.

Union-Kapitän Christopher Trimmel sagte nach der Partie der Sportschau: "In der ersten Halbzeit haben wir wirklich sehr, sehr gut gespielt. In der zweiten Hälfte waren wir dann ein bisschen zu passiv, und dann hat Schalke natürlich auch die Qualität. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir der Aufsteiger sind. Der Unterschied ist in der Bundesliga einfach, dass so ein Fehler am Ende eiskalt ausgenutzt wird, das macht dann eben eine Spitzenmannschaft aus."

Nübel muss mehrfach retten

Vom Anpfiff weg hatten zunächst die Gäste überraschend forsch nach vorne gespielt. Schon nach sechs Minuten hätte Union in Führung gehen können, doch Alexander Nübel bekam so gerade noch die Fäuste an den platzierten Schuss von Marius Bülter.