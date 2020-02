Für den SC Paderborn wäre am Samstag (08.02.2020) im Bundesligaspiel bei Schalke 04 mehr drin gewesen. Unterm Strich war das 1:1 (0:0)-Unentschieden allerdings gerecht. Der acht Minuten zuvor eingewechselte Ahmed Kutucu brachte die Gelsenkirchener mit seinem dritten Saisontor in Führung (63.). Der ebenfalls eingewechselte Klaus Gjasula glich neun Minuten vor Spielende für den Tabellenletzten aus.

Den Schalkern war über die gesamte Spielzeit anzumerken, dass ihnen das 3:2 nach Verlängerung am Dienstag (04.02.2020 ) im DFB-Pokal gegen Hertha BSC noch in den Knochen steckte. Die mutigen Gäste hatten über weite Strecken, insbesondere in der ersten Halbzeit, mehr vom Spiel.