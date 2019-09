Dabei hatte sich die Mannschaft von David Wagner, der von 1991 bis 95 selbst als Profi für Mainz gespielt hatte, extrem schwer getan und fußballerisch eine äußerst dürftige Vorstellung abgeliefert. Am Ende feierten die Schalker Fans dann aber doch noch den Sprung auf Platz zwei - zumindest für eine Nacht.

Führung durch einen Ex-Mainzer

Zunächst war auch alles nach Plan für die Knappen gelaufen. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie begannen sie aktiver, machten Druck und ließen defensiv so gut wie nichts zu. Nach vorn war allerdings wenig zu sehen vom Schwung des 5:1-Erfolges zuletzt beim SC Paderborn.

Erst zehn Minuten vor der Pause gelang mal ein vernünftiger Abschluss, und der war gleichbedeutend mit dem Führungstreffer: Harit startete auf der linken Außenbahn ein Solo, bediente den ehemaligen Mainzer Suat Serdar, der den Ball perfekt unter die Latte spitzelte.

Führung nur verwaltet

Doch danach ging die Souveränität komplett verloren, Mainz kam immer besser in die Partie und verdiente sich den Ausgleich durch Karim Onisiwu in der 74. Minute. Als dann alles nach einem Remis aussah, entschied eine Einzelaktion das Spiel: Harit traf in der 89. Minute mit einem Geniestreich zum überaus glücklichen 2:1-Erfolg.

Der Mainer Torschütze Onisiwu ärgerte sich nach der Partie: "Wir sind zu selten in die wirklich gefährlichen Zonen gekommen. Es war auf jeden Fall mehr für uns möglich, wir haben ein gutes Spiel gemacht."

Medizinischer Notfall auf der Tribüne

Überschattet wurde die Partie von einem medizinischen Notfall, wie Schalke während der Partie auf twitter mitteilte. Ein Zuschauer musste auf der Tribüne versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht werden - darauf stellten die Fans beider Mannschaften vorübergehend ihren Support ein.

Wie gut die Schalker wirklich sind, können sie am nächsten Samstag (28.09.19) unter Beweis stellen - dann geht es zu RB Leipzig. Die Mainzer sind zeitgleich im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gefordert.