Über weite Strecken kam der alte West-Schlager zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf am Samstag (09.11.2019) als zäher Abnutzungskampf daher. Die Schlussphase jedoch gestaltete sich dramatisch. Am Ende stand ein gerechtes 3:3 (1:0).

Hennings mit Dreierpack

Daniel Caligiuri (33.) schoss Schalke nach Vorarbeit des Ex-Düsseldorfers Benito Raman in Führung. Fortunas Top-Stürmer Rouwen Hennings erzielte per Handelfmeter nach Videobeweis (63.) den Ausgleich. Schalke antwortete mit dem 2:1 durch Ozan Kabak (67.). Wiederum Hennings (73.) glich aus. Als Suat Serdar (79.) Königsblau erneut in Führung brachte, dachten viele schon, Düsseldorfs Widerstand sei endgültig gebrochen. Doch Hennings (85.) bescherte den Gästen doch noch den Punktgewinn.