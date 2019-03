"Ich werde mich nicht verpissen", schloss Tedesco bei "Sky" aus, dass er selbst die Brocken hinwirft. Vorher war er in die Kurve zu den aufgebrachten Fans gegangen. Anschließend sagte er am Mikrofon der ARD: "Da sind mir Frust und Enttäuschung entgegen geschlagen. Aber das war das Minimum, was wir heute noch tun konnten."

Mit dem sechsten Punktspiel in Folge ohne Sieg verschärfte sich die Krise der Königsblauen weiter. Die Fortuna kann nach dem ersten Sieg auf Schalke seit dem 10. Mai 1997 (1:0) mit 31 Punkten für die nächste Bundesliga-Saison planen. Dodi Lukebakio per Handelfmeter nach Videobeweis (35.), Winterzugang Dawid Kownacki per Doppelpack (62./84.) und Benito Raman (68.) trafen für die spielerisch überlegenen Gäste.