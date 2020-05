Augsburgs Luthe verhindert Ausgleich zur Pause

Wer mit einem Weckruf für die Schalker gerechnet hatte, sah sich enttäuscht. Das Offensivspiel der nach dem 0:4 in Dortmund auf drei Positionen veränderten "Königsblauen" ließ erneut zu wünschen übrig. Der FCA stellte geschickt die Räume zu und stand defensiv stabil gegen die Wagner-Elf, der es auch durch das Fehlen von Amine Harit an Ideen im Mittelfeld mangelte. Die beste Ausgleichschance hatte noch der neu in die Startelf gerutschte Rabbi Matondo nach einer knappen halben Stunde, doch Gäste-Schlussmann Andreas Luthe verhinderte per Fußabwehr das 1:1.

Schalke mit viel Ballbesitz, aber ohne Chancen

Die niveauarme Begegnung nahm auch in der zweiten Hälfte kaum an Fahrt auf. Schalke hatte zwar fast dreimal so viel Ballbesitz wie der Gegner, machte aber nichts daraus. Auch mit der Hereinnahme von Ahmed Kutucu für den verletzten Suat Serdar nach 56 Minuten hatte Schalke nicht mehr Zug zum Tor. Chancen? Fehlanzeige. "In der zweiten Halbzeit waren wir sehr verkrampft, da haben wir keine Torgefahr mehr entwickelt. Die Tore, die wir im Moment bekommen, sprechen für sich. Wir machen eklatante individuelle Fehler. Die Psyche spielt eine Rolle, die momentane Situation geht an den Jungs nicht spurlos vorbei" , sagte Schalke-Trainer Wagner.

Dagegen stand Schalkes Keeper noch einige Mal im Blickpunkt. In der 69. Minute parierte Markus Schubert einen Freistoß von Philipp Max. Mit dem 2:0 durch den kurz zuvor eingewechselten Sarenren Bazee verdiente sich Augsburg den ersten Bundesligasieg im neunten Versuch in Gelsenkirchen am Ende redlich. In der Nachspielzeit erhöhte Cordova gar noch auf 3:0 für die Gäste. Schalke muss mehr denn je um seine Europapokal-Rückkehr bangen.

Schalkes Caligiuri legt Fokus auf Düsseldorf-Spiel

"Wir dürfen in den nächsten Spielen nicht den Kopf verlieren und müssen trotzdem positiv nach vorne schauen" , sagte Schalkes Caligiuri. Wichtig sei es, die individuellen Fehler abzustellen und die eigenen Chancen wieder mit Überzeugung zu nutzen. Die nächste Möglichkeit dazu haben die "Königsblauen" schon am Mittwoch (27.05.2020). Dann geht es für die Mannschaft von David Wagner nach Düsseldorf. Zeitgleich empfängt der FC Augsburg den SC Paderborn.

