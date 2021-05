Damit verpassten die Frankfurter den zumindest vorübergehenden Sprung auf den vierten Tabellenplatz. Gewinnt Borussia Dortmund am Sonntag gegen Mainz 05, muss sich die Eintracht sicher mit der Europa League begnügen. Schalke feierte dagegen in seinem vorerst letzten Bundesliga-Heimspiel den dritten Saisonsieg, bleibt aber Tabellenletzter.

Klaas-Jan Huntelaar (15.) sowie die drei Youngster Blendi idirizi (53.), Florian Flick (60.) und Matthew Hoppe (64.) erzielten die Tore für Schalke. André Silva (19./72.) und ein Eigentor von Salif Sané (51.) sorgten für die Frankfurter Treffer.

Hütter: "Riesenenttäuschung"

"Das ist schwer zu erklären, gerade wenn man nach der Pause in Führung geht" , sagte Frankfurts Sebastian Rode nach dem Spiel der Sportschau: "Das innerhalb von einer Viertelstunde so aus der Hand zu geben, ist sehr enttäuschend." Trainer Adi Hütter ergänzte: "Das ist eine Riesenenttäuschung. Gerade weil wir 2:1 geführt haben. Das darf man nicht so aus Hand geben."