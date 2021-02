FC Schalke 04

Schalke hält gut mit, Stamboulis Patzer rächt sich

Dortmund hatte in der ersten Hälfte deutlich mehr Spielanteile, blieb aber lange ohne große Torgefahr. Schalke hielt gut mit und geriet am Ende dann völlig unnötig in Rückstand. Ein Ballverlust von Benjamin Stambouli in der Schalker Vorwärtsbewegung nutzte Mateu Morey, um Jadon Sancho in Stellung zu bringen - 0:1 (43.).

Dortmund legte kurz darauf mit einem Kunstwerk von Tor nach: Erling Haaland hatte genug Platz, um bei eienr Flanke von links zu einem Seitfallzieher anzusetzen (45.). Schalke hatte allerdings auch Pech: Kurz vor dem Anpfiff verletzte sich Shkodran Mustafi, nach einer halben Stunde schied auch Torhüter Ralf Fährmann angeschlagen aus.

BVB demütigt Schalke am Ende

Als Schalke nach der Pause nochmal zu einer guten Phase ansetzte, sorgte Dortmund für die Vorentscheidung. Marco Reus und Raphael kombinierten sich über links in den Strafraum, Guerreiro schloss zum 3:0 für Dortmund ab (60.).

Es folgte ein Schaulaufen, das von einigen Frustfouls geprägt war, Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) behielt die Lage am Ende aber im Griff. Dortmund demütigte Schalke am Ende und erhöhte noch auf 4:0. Von Sancho über Jude Bellingham kam der Ball zu Haaland, der zum zweiten Mal traf (79.).

Dortmund gegen Arminia, Schalke beim VfB

Mit dem sich weiter abzeichnenden Schalker Abstieg könnte das 98. Revierderby das vorerst letzte in der Bundesliga gewesen sein. Dortmund feierte seinen 36. Erfolg, Schalke gewann bislang 32 Mal. Eine Bundesliga-Saison ohne das Revierderby gab es zuletzt 1990/91, als Schalke 04 letztmals in der 2. Bundesliga spielte.

Borussia Dortmund erwartet am Samstag (27.02.2021, 15:30 Uhr) Arminia Bielefeld. Für Schalke geht es zum selben Termin mit einem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart weiter.