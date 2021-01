Neuer: "Rückrunde wird schwierig für Schalke"

Münchens Schlussmann Manuel Neuer, einst selbst bei Schalke, brachte am Sportschau-Mikrofon nach Spielschluss sein Mitgefühl für seinen Ex-Klub zum Ausdruck: "Das ist natürlich sehr bitter. Für uns ist es gut, dass Mainz gegen Leipzig gewonnen hat. Die anderen Mannschaften unten haben auch zuletzt ein bisschen gepunktet. Das wird jetzt schwierig, diese Rückrunde für Schalke."

Fährmann: "Ganz, ganz schnell vergessen"

Schalkes starker Keeper Ralf Fährmann sagte der Sportschau: "Ich glaube, das 0:2 wäre ein Stück weit verdienter gewesen, aber letztendlich ist eine Niederlage eine Niederlage. Ganz, ganz schnell vergessen heute und gegen Bremen, da zählt's. Es ist egal, wie die anderen Mannschaften spielen. Wir müssen auf uns gucken."

Lewandowski mit neuem Rekord

Im Duell der Münchner Torfabrik (53 Treffer) mit der Schalker Schießbude (48 Gegentore) ging der haushohe Favorit von Beginn an in die Vollen, aber auch lange verschwenderisch mit seinen Chancen um. Thomas Müller brachte den Tabellenführer per Kopf in Führung (33. Minute).

Robert Lewandowski sorgte mit seinem 23. Saisontor, seinem 21. im 24. Spiel gegen Schalke, für die Vorentscheidung (54.). Zudem traf er im achten Auswärtsspiel in Serie - Bundesliga-Rekord. Müller (88.) und David Alaba (90.) stellten dann den aus Münchner Sicht standesgemäßen Endstand her. Joshua Kimmich bereitete die ersten drei Treffer vor.

Wieder ohne Huntelaar

Die Gelsenkirchener mussten erneut auf ihren noch angeschlagenen Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar verzichten. Auch Linksverteidiger und Führungsfigur Sead Kolasinac musste wegen Oberschenkelproblemen zuschauen.

Dennoch hielten die Schalker, denen noch das 0:8-Hinspiel-Debakel in den Köpfen umhergeschwirrt haben dürfte, mutig und mit Leidenschaft dagegen. So bekamen sie erstaunlich viele Chancen, nutzten diese jedoch nicht.

Bayerns Niklas Süle leitete die erste Großchance der Münchner ein, Lewandowski (7.) setzte den Kopfball völlig unbedrängt knapp über die Latte. Schalke antwortete prompt, Suat Serdar (8.) und Mark Uth (11.) scheiterten in aussichtsreichen Situationen per Kopf nur knapp.

Fährmann bester Gelsenkirchener

Nach rund 20 Minuten wurden die Bayern dominanter, Schalke-Keeper Fährmann, bester Mann in seinem Team, wehrte mit starken Reflexen eine Doppelchance durch Lewandowski und Serge Gnabry ab (23.).

Andererseits ließen die Münchner den Schalkern viel Raum für Konter, was Trainer Hansi Flick sichtlich nicht behagte. Die Führung der Gäste durch Müllers Kopfball nach Flanke des starken Kimmich war dennoch folgerichtig - es war bereits der 13. Torschuss der Bayern gewesen.

Auch nach der Pause blieb München dominant, erlaubte Schalke aber immer wieder hochkarätige Torchancen - wie für Matija Nastasic, der mit einem Kopfball nur um Zentimeter das Ziel verfehlte (52.). Genau das war das Hauptproblem der Schalker, die mangelhafte Chancenverwertung.

Am Ende wird's happig, aber kein Fiasko

Und so kam es, wie es kommen musste. Lewandowski traf auf der Gegenseite zum 0:2, es war die Vorentscheidung. Dennoch brach das Team von Christian Gross nicht auseinander, auch wenn die Niederlage durch die beiden weiteren späten Gegentreffer doch noch hoch ausfiel. Zum Fiasko wurde das Spiel gleichwohl nicht.

Und ein weiterer Hoffnungsschimmer kündigt sich an: Laut Trainer Gross steht Schalke offenbar unmittelbar vor der Ausleihe des Wolfsburger Rechtsverteidigers William.

Schalke spielt nun am Samstag (30.01.2021) um 15.30 Uhr bei Werder Bremen. Der FC Bayern empfängt zeitgleich 1899 Hoffenheim.