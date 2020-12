Nur eine Trainingseinheit reicht nicht

Nicht viel ändern wollte der vermeintliche Heilsbringer Stevens nach nur einer Trainingseinheit. Tat er auch nicht: Amine Harit und Rabbi Matondo wechselten auf die Ersatzbank, Hamza Mendyl und Alessandro Schöpf in die Startelf. Der "Knurrer von Kerkrade" hatte vor allem auf Gespräche mit den verunsicherten Spielern gesetzt - und sie augenscheinlich psychologisch nicht wirkungsvoll aufbauen können.

Schalke vorne und hinten schwach

Offensiv harmlos und hinten wackelig präsentierte sich seine Elf gegen Bielefelder, die zuletzt vier von fünf Ligaspielen verloren hatten. Die erste Mini-Chance hatten auch die Arminen, Christian Gebauer (19.) schoss aber weit übers Tor. Drei Minuten später musste DSC -Keeper Stefan Ortega zum ersten Mal eingreifen, der Schuss von Benito Raman war aber nicht platziert genug.

Córdova trifft nur das Gebälk

Auch in der Folge blieben Torszenen selten. Fouls, verbissene Zweikämpfe und Fehlpässe bestimmten das Kellerduell. Bielefeld hatte mehr Spielanteile, kam mit fünf Eckbällen bis zur Halbzeit auch öfter in den gegnerischen Strafraum. Sergio Córdova (44.) hatte die Führung kurz vor dem Pausenpfiff auf dem Fuß, traf aber bedrängt von Ozan Kabak nur das Gebälk des rechten Torwinkels.

In die zweite Halbzeit startete Schalke offensiv mutiger und hatte gleich eine gute Chance. Einen Schuss von Nassim Boujellab (47.) aus der Distanz faustete Ortega nach vorne weg, Verteidiger Cedric Brunner brachte den Ball dann per Kopf unfreiwillig aufs eigene Tor, Bielefelds Schlussmann wischte die Kugel gerade noch weg.

Kaum ein Aufbäumen bei "Königsblau"

Die Führung für die Ostwestfalen durch Klos war dennoch hochverdient, nach der langen Flanke von Nathan de Medina hatte die Schalker Abwehr geradezu Berührungsängste vorm Bielefelder Torjäger. Von einem Schalker Aufbäumen war in der Folge wenig zu sehen. S04 mühte sich, aber das war auch alles. Bielefeld war unterm Strich sogar einem zweiten Treffer näher als die Stevens-Truppe dem Ausgleich.

Und so macht sich unter dem S04-Anhang neben der großen Depression zunehmend Hoffnungslosigkeit breit - und das zurecht. In der aktuellen Verfassung wirken Mannschaft und hochverschuldeter Verein so, als seien sie nicht zu retten und ohne jede Chance im sportlichen Abstiegs- und wirtschaftlichen Überlebenskampf.