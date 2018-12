Die "Wölfe" von Trainer Bruno Labbadia haben nun seit vier Partien nicht mehr verloren und dürfen wieder auf die Europapokal-Plätze schielen. Dem nun schon seit neun Partien sieglosen "Club" fehlte vor 29.604 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion in der Offensive ein Erfolgsgarant wie Ginczek.

Duell auf mäßigem Niveau

In einem Duell auf mäßigem Niveau entschied der ehemalige Nürnberger Ginczek mit einer feinen Einzelleistung eine von vielen Ungenauigkeiten geprägte Partie, als er am Strafraum zwei Nürnberger aussteigen ließ und mit einem Flachschuss ins linke Toreck traf. Schon vor seinem Treffer war Ginczek der bei weitem auffälligste Angreifer auf dem Platz gewesen. Nürnberg jubelte in der 86. Minute noch über den vermeintlichen Ausgleich, aber Adam Zrelak hatte vor seinem Treffer im Abseits gestanden. Wenige Sekunde vor dem Schlusspfiff erhöhte Brekalo dann noch auf 2:0.