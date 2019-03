Kramaric sorgte in der 78. Minute per Hacke für den 2:1 (1:0)-Sieg der Hoffenheimer gegen den FCN. Der Angreifer hatte auch die Führung erzielt, indem er einen Handelfmeter verwandelte (25.). Die lange Zeit harmlosen Nürnberger kamen durch Hanno Behrens (61.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. "Wir haben mutig gespielt, aber wenn man unten steht, kassiert man solche Tore" , sagte FCN -Torwart Christian Mathenia nach der Partie bei Sky und fügte kämpferisch hinzu: "Wir glauben an uns und werden wieder aufstehen."

Video-Schiedsrichter greift ein

Die Partie hatte mit einem Aufreger begonnen: Schiedsrichter Christian Dingert zeigte nach einem Zweikampf zwischen Nürnbergs Ewerton und Kramaric auf den Elfmeterpunkt. Mit Hilfe des Video-Assistenten korrigierter er allerdings seine Entscheidung: Kramaric war ohne Einwirkungen des Gegenspielers zu Boden gegangen, eine klare Schwalbe, die allerdings keine Verwarnung nachsichzog.

Hoffenheim war anschließend klar tonangebend und ging mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang ließ die TSG allerdings deutlich nach und konnte froh sein, drei Punkte im Kampf um die europäischen Plätze mitzunehmen. Für Schlusslicht Nürnberg rückt der Klassenerhalt in immer weitere Ferne. Der Club, der auswärts diese Saison noch keinen Dreier eingefahren hat, baute seinen Negativrekord auf 19 Partien ohne Sieg in Folge aus.