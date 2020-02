Der FC zeigte eine engagierte Leistung und setzte sich am Sonntag (02.02.2020) folgerichtig mit 4:0 (1:0) gegen die Breisgauer durch. Köln macht damit einen Schritt Richtung Tabellenmittelfeld, der SC Freiburg verliert zunehmend den Anschluss an die Top-Plätze.

Kampfbetonter Start - Bornauw verwertet Abpraller

In der spielerisch insgesamt eher schwergängigen erste Hälfte agierte der 1. FC Köln zunächst wach und engagiert, doch Freiburg setzte das erste Ausrufezeichen. Nach einem Eckball prallte Manuel Guldes Kopfball an die Unterkante der Latte und von dort ins Spielfeld zurück (5.). In der Folge machte sich im Kölner Spiel leichte Verunsicherung breit - Freiburg lauerte auf Kontersituationen.

Köln schaffte es allerdings, zunehmend Druck auf die Freiburger Abwehrkette auszuüben. Folgerichtig erzielte Sebastiaan Bornauw den Führungstreffer zum 1:0 (29.). Nach einer Ecke von Mark Uth schaltete der Innenverteidiger im Getümmel am schnellsten und verwertete einen Abpraller. Es war der siebte Treffer des FC nach einem Eckstoß. Kurz vor der Pause entschärfte Köln-Torhüter Timo Horn noch einen Volley-Schuss von Chang-hun Kwon (43.), auf der Gegenseite verzog FC-Stürmer Jhon Cordoba einen Schlenzer auf die obere rechte Ecke (45.).

Köln drückt, Cordoba knipst

Zur zweiten Hälfte brachte Freiburg-Coach Christian Streich Luca Waldschmidt für Janik Haberer, FC-Trainer Markus Gisdol tauschte Noah Katterbach für Benno Schmitz aus (46.). Weiterhin hatte der SC Probleme, sich gegen die Kölner Luft zu verschaffen. In der 55. Minute erhöhte dann Cordoba auf 2:0 für die Hausherren - der spielfreudig agierende Uth bediente Kapitän Jonas Hector, dessen Schuss SC-Torwart Alexander Schwolow nach vorne prallen ließ. Der kolumbianische Stürmer schob unbedrängt ein.

Im weiteren Verlauf der Partie ließ sich Freiburg immer tiefer zurückdrängen, der FC drängte auf die Entscheidung und nutzte die vereinzelten Vorstöße der Breisgauer immer wieder für schnelle Gegenstöße nach eigenem Ballgewinn. Bornauw verpasste eine gute Viertelstunde vor Schluss noch den Doppelpack und setzte seinen Kopfball etwas zu hoch an. Kingsley Ehizibue bekam dann von der Freiburg-Defensive noch den roten Teppich ausgerollt, wurde im Strafraum kaum angegangen und schob den Ball zum 3:0 (90.+1) ins Netz. Und es kam sogar noch dicker für den SC: Ebenfalls unbedrängt erzielte Ismail Jakobs noch den vierten Kölner Treffer (90.+3).

Rheinderby steht vor der Tür, SC gegen TSG

Köln spielt nun am Sonntag (09.02.2020) um 15.30 Uhr das Derby bei Borussia Mönchengladbach. Freiburg muss tags zuvor ebenfalls um 15.30 Uhr zu Hause gegen 1899 Hoffenheim ran.