Ganz anders die Stimmung bei den Mainzern. "Das ist einfach nur geil. Davon träumt man, in letzter Minute das Siegtor zu schießen" , sagte Barreiro nach seinem späten Coup. "Es war ein wildes Spiel. Wenn man nach 1:2-Rückstand zurückkommt und noch gewinnt, hilft uns das natürlich auch für die kommenden Aufgaben" , sagte der Mainzer Trainer Bo Svensson.

Andersson und Kainz wieder an Bord

Die Kölner konnten nach langen Verletzungspausen wieder auf zwei Leistungsträger zurückgreifen. Florian Kainz stand nach einer Knie-Operation erstmals in dieser Saison in der Startformation, und auch Mittelstürmer Sebastian Andersson kehrte nach vier Monaten in die Anfangs-Elf zurück. Der FC investierte von Beginn an mehr in dieses Spiel, wurde aber kalt erwischt.

Schon in der elften Minute gingen die Gäste durch einen überraschenden und platzierten Rechtsschuss von Boetius früh in Führung. Es war der erste Saisontreffer für den Niederländer.

Handelfmeter für den FC nach Videobeweis

Die Kölner steckten den Rückstand gut weg, kamen durch Andersson zu zwei erstklassigen Tormöglichkeiten (19./20.) und setzten die Rheinhessen mit großem Einsatz stärker unter Druck, ohne danach aber zu großen Chancen zu kommen. Erst ein nach Videobeweis gegebener Handelfmeter, den Duda verwandeln konnte, führte zum Ausgleich. Zuvor hatte FC-Keeper Timo Horn nach einem Schuss von Moussa Niakhaté das 2:0 für die Mainzer verhindert.

Nach der Pause hatte Marius Wolf zunächst die große Möglichkeit zum Führungstreffer für Köln, doch sein Kopfball landete via Torwart Robin Zentner nur am Aluminiumgestänge (58.). Drei Minuten später machte es Skhiri besser. Sein Kopfballtreffer nach Vorarbeit von Jonas Hector führte zum 2:1 für die Gastgeber, doch Onisiwo glich postwendend aus.

Und dabei blieb es nicht. Die sehr effektiven Mainzer spielten in der Nachspielzeit einen blitzsauberen Konter, den Barreiro mit dem seiner Meinung nach "geilen" Tor zum wichtigen Sieg vollendete.

Nächstes Kellerduell für Mainz