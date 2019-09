Katerstimmung in Köln. So viel hatte sich der Aufsteiger am Sonntagabend (29.09.2019) für das Kellerduell gegen Hertha BSC vorgenommen - und wurde am Ende regelrecht vorgeführt. 0:4 (0:1) verlor die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer und sitzt erst einmal im Tabellenkeller fest. Javairo Dilrosun (23.) brachte die Berliner in Führung, Joker Vedad Ibisevic (58., 63.) mit einem Doppelpack und Dedryck Boyata (83.) schraubten das Ergebnis hoch.

Schindler: "Haben die Tore zu einfach bekommen"