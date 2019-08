Achraf Hakimi (86. Minute) brachte die Gäste spät in Führung. Zuvor hatte Jadon Sancho (70.) die Führung von Dominick Drexler (29.) ausgeglichen. Paco Alcácer (90.+4) sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Der BVB behauptet mit der Maximalausbeute von sechs Punkten nach zwei Spielen die Tabellenführung. Köln muss nach der zweiten 1:2-Pleite weiter auf den ersten Zähler warten.

Dortmund nach Rückstand geschockt

Dabei lieferte der FC vor allem in der ersten Hälfte eine starke Leistung ab. Der Führungstreffer für die Kölner fiel nach knapp einer halben Stunde: Neuzugang Ellyes Skhiri verlängert mit seinem Kopf einen Eckball von Birger Verstraete, ebenfalls ein Sommer-Neuzugang. Am hinteren Pfosten lauerte Dominick Drexler, der per Flugkopfball die Kugel an Roman Bürki vorbei ins Tor beförderte.

Die Dortmunder wirkten danach geschockt, ließen zwei weitere gute Möglichkeiten der Gastgeber vor der Pause zu und waren mit dem 0:1 noch gut bedient.

Reus vergibt beste Chance für den BVB

Auch nach der Pause begannen die Gastgeber aktiv, Dortmund aber fand nach rund einer Stunde besser in die Partie und erarbeitete sich Torchancen. Marco Reus (63. Minute) vergab nach einem tollen Zuspiel des eingewechselten Julian Brandt den Ausgleich.

Der FC beschränkte sich da bereits nur noch auf das Verteidigen der Führung - und gelegentliche Kontersituationen. Dortmund belagerte den Strafraum, kam aber nur selten in gefärhliche Abschlusspositionen.

Sancho gleicht per Distanzschuss aus

Sanchos Schuss (70.) aus 16 Metern wurde abgefälscht. Nach der anschließenden Ecke aber kam der Engländer erneut in halblinker Position zum Abschluss. Diesmal schlug sein flacher, aber kraftvoller Distanzschuss unten rechts im Tor ein. Torhüter Timo Horn war machtlos.

In der Folge erhöhte der BVB den Druck weiter. Köln kam nur noch selten zu Entlastungsangriffen. Großchancen blieben auf Seiten des BVB aus, bis Lukasz Piszczek in der 86. Minute perfekt auf den Kopf des eingewechselten Hakimis flankte. Der Marokkaner köpfte perfekt ein - auch hier war Horn machtlos.

Nach einer Großchance für die Kölner in der Nachspielzeit durch Simon Terodde (90.+3) liefen die Gastgeber in einen Konter - den Alcácer nach Vorarbeit von Sancho zur Entscheidung (90.+4) abschloss.

BVB mit zwei Auswärtsspielen in Folge

Am nächsten Samstag (31.08.19) tritt der 1. FC Köln beim SC Freiburg an. Für Borussia Dortmund steht einen Tag später das zweite Auswärtsspiel in Folge an - bei Aufsteiger Union Berlin.

Stand: 23.08.2019, 22:20