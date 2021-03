Durch das 2:2 (1:1) ist die erneute Qualifikation zur Champions League für Borussia Dortmund weiter in Gefahr - die Klubs im Tabellenumfeld des BVB können nun vorbei- oder davon ziehen.

Die Kölner sorgten vorläufig für etwas Ruhe in der Trainerdiskussion. Nachdem der FC zuvor nur einen Punkt aus fünf Spielen geholt hatte, war die Debatte um Trainer Markus Gisdol bereits in vollem Gange - dieses Thema ist nun vorerst vom Tisch. Auch, weil der FC ein gutes Spiel zeigte. Gisdol, der schon in der Hinrunde durch ein 2:1 in Dortmund nach zuvor 18 Spielen ohne Sieg seinen Job gerettet hatte, hatte von Sportchef Horst Heldt im Vorfeld nur eine Job-Garantie für dieses Spiel bekommen. "Wir versuchen immer, uns mit der Mannschaft von all den Nebengeräuschen, die es nun mal gibt, freizumachen" , sagte Gisdol.

Dortmund startet überragend und lässt dann alles vermissen

Der BVB startete mit Wucht in das Spiel und überrumpelte die Kölner regelrecht. Dortmund ging schnell in Führung, als Erling Haaland einen langen Pass von Emre Can aufnahm und gegen den in dieser Situation überforderten Kölner Verteidiger Jorge Meré leichtes Spiel hatte (3.).

Doch wenig später war die große Dortmunder Überlegenheit dahin, das Spiel des BVB war von Unkonzentriertheiten geprägt. Köln kam immer besser ins Spiel und vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich. Jude Bellinghams Handspiel erkannte Schiedsrichter Daniel Siebert am Bildschirm, den fälligen Strafstoß verwandelte Kölns Ondrej Duda (35.). Für den FC war zu dieser Zeit sogar mehr drin, in seiner starken Phase kam der FC allerdings nicht zu weiteren großen Chancen.

Köln führt, Haaland mit der späten Rettung für Dortmund

Die zweite Hälfte entwickelte sich zunächst zu einem Schlagabtausch, beide Seiten konnten bei ihren Vorstößen aber keine zwingenden Abschlüsse vorweisen - bis zur 65. Minute. FC-Kapitän Jonas Hector und Duda spielten Ismail Jakobs auf der linken Seite frei, der dann Thomas Meunier entwischte und den Ball mit links unter das Tordach schoss. Das Spiel war gedreht.

Dortmund tat sich weiter schwer, zwei Mal scheiterte Haaland: In der 80. Minute traf er per Kopf den Pfosten, in der 84. Minute schoss er knapp links am Kölner Tor vorbei. Der Ausgleich fiel in der Nachspielzeit. Der eingewechselte Ansgar Knauff setzte sich stark auf rechts durch, in der Mitte grätschte Haaland den Ball über die Linie (90.+1).

"Wenn du 2:1 führst, musst du den Sieg nach Hause bringen. Das ärgert einen" , meinte Marius Wolf bei Sky. Aber warum liefert der FC erst mit dem Rücken zur Wand bessere Leistungen ab? "Wenn wir es wüssten, würden wir umschalten. So, wie wir uns heute reingeworfen haben, müssten wir es immer machen" , konstatierte Wolf.

BVB nach der Pause gegen Frankfurt, FC in Wolfsburg

Beide Teams sind nach der Länderspielpause am Samstag (03.04.2021) wieder in der Bundesliga im Einsatz. Um 15:30 Uhr spielt Borussia Dortmund dann gegen Eintracht Frankfurt, der 1. FC Köln muss zum VfL Wolfsburg.