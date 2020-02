Nach nicht einmal einer Viertelstunde war am Sonntag (16.02.2020) das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München entschieden. Robert Lewandowski (3. Minute), Kingsley Coman (5.) und Serge Gnabry (12.) machten kurzen Prozess mit in jeder Hinsicht völlig überforderten Kölnern. Es war die schnellste 3:0-Auswärtsführung in der Liga-Historie der Bayern. Gnabry (66.) erhöhte für die Münchner, Mark Uths Treffer zum Endergebnis von 1:4 (0:3) aus Kölner Sicht war nur noch Kosmetik.

"Wir haben die ersten Chancen eiskalt ausgenutzt, das war wirklich gut gespielt" , sagte Kapitän Manuel Neuer, der von den Gastgebern "ein bisschen mehr Gegenwehr" erwartet hätte. "Mich ärgert, dass wir nicht so konstant weitergespielt haben, weil wir uns das Leben damit selber schwer gemacht haben" , sagteNeuer. "Wir haben die ersten Minuten komplett verschlafen" , sagte Kölns Torwart Timo Horn.

Bayern wie im Training