So spielt eigentlich kein Absteiger. Durch einen verdienten 2:0 (1:0)-Sieg gegen Bayer Leverkusen hat der 1. FC Köln erstmals seit dem dritten Spieltag den letzten Tabellenplatz verlassen. Yuya Osako (9.) und Simon Zoller (69.) erzielten die Tore für die Kölner, die in den restlichen sieben Spielen jetzt nur noch fünf Punkte auf den Nichtabstiegsplatz aufholen müssen.

Leno: "Nur noch Verzweiflungsversuche"