Zudem schonte er zunächst Benjamin Pavard, David Alaba und Leroy Sané mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am kommenden Dienstag gegen Paris Saint-Germain. Der 21 Jahre alte Josip Stanisic feierte sein Bundesliga-Debüt. Tiago Dantas (20) durfte erstmals von Beginn an ran.

"Die jungen Spieler haben einen super Job gemacht. Die Mannschaftsleistung an sich war engagiert, vielleicht 20 Meter vor dem Tor nicht mehr so mit der letzten Spritzigkeit, mit der letzten Feinabstimmung. Aber an sich ein gutes Heimspiel" , sagte Bayern-Angreifer Thomas Müller.

Unions Bülter hat die erste Chance des Spiels

Die Bayern waren erst einmal dominant. Der starke Musiala (2. und 22.) sowie Eric Maxim Choupo-Moting und Thomas Müller (17.), die beide an Union-Keeper Andreas Luthe scheiterten, vergaben gute Chancen.

Union lauerte auf Konter, kam dabei in der ersten Hälfte aber nur einmal so richtig zum Zug - die Möglichkeit hatte es aber in sich: Marius Bülter (23.) platzierte nach Flanke von Keita Endo jedoch freistehend einen Kopfball nicht richtig.