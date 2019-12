Gebre Selassie verletzt raus

Kurz vor der Pause drehten die Münchner die Partie dann per Doppelschlag. Coutinho vollendete nach Vorarbeit von Joshua Kimmich und Serge Gnabry, kurz darauf legte er Lewandowskis ersten Treffer auf.

Pech für die Bremer: Theo Gebre Selassie verletzte sich schwer beim Versuch, den ersten Coutinho-Treffer zu verhindern und musste ausgewechselt werden. "Die Hinrunde ist definitiv gelaufen. Er ist mit dem Knie hängen geblieben" , sagte Werder-Trainer Kohfeldt. Er vermutete im Gespräch mit der Sportschau "eine sehr schwere Muskelverletzung" bei dem Tschechen.

Am Ende nur noch Schadensbegrenzung

Vom Schock des Doppelschlags erholten sich die Bremer nicht mehr. In der zweiten Halbzeit war Werder in erster Linie um Schadensbegrenzung bemüht - allerdings erfolglos. Die Bayern schalteten und walteten nach Belieben. Am Ende war fast jeder Schuss ein Treffer. Werder konnte sogar froh sein, dass es nicht noch schlimmer gekommen war.