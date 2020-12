Der Pole erzielte am Mittwoch (16.12.2020) in der 45. und in der 50. Minute beide Tore der Bayern und sorgte somit für das 2:1 (1:1) im wichtigen Topspiel gegen die "Wölfe", die durch Maximilian Philipp (6. Minute) in Führung gegangen waren.

Die Mannschaft von Hansi Flick bleibt dadurch Zweiter und wahrt vor dem Topspiel gegen Bayer Leverkusen die Chance, dann die Tabellenführung zurückzuerobern. Wolfsburg ist Fünfter.

Wolfsburg überrascht den Meister

Die Partie begann mit offenem Visier. Beide Teams suchten ihre starken Offensivleute. Treffsicherer waren da zuerst die "Wölfe": Leroy Sané klärte im eigenen Strafraum nicht entschlossen genug, im Anschluss brachte Kevin Mbabu eine Flanke von rechts auf den Elfmeterpunkt, wo Philipp formschön per Volleyschuss ins linke Eck traf. Die Bayern, personell im Mittelfeld noch offensiver aufgestellt als sonst, hatten in der Rückwärtsbewegung nach Ballverlusten gegen schnelle Wolfsburger Gegenangriffe oft Probleme.

Doch zu Chancen kamen die Münchner selbst ebenfalls und waren nach einer Viertelstunde besser im Spiel. Lewandowski scheiterte aus kurzer Distanz an Keeper Koen Casteels. Nach guter Anfangsphase kamen die Gäste nun kaum noch einmal zu Entlastungsangriffen und hatten trotz der Führung im Rücken durchaus Mühe, die Defensive dicht zu halten. Mehrfach war es vor allem Marin Pongracic, der im Sechzehner so gerade noch klären konnte.

Lewandowski eiskalt

Weil die Münchner aber trotz Ballbesitzvorteilen kaum echte Hochkaräter herausspielten, gehörte die nächste sehr gute Chance wieder den Niedersachsen. Philipp verpasste nach einer Ecke mit seinem Volleyschuss vom Strafraumrand nur um Zentimeter ein Traumtor (30.). Die Schlussviertelstunde des ersten Durchgangs gehörte schließlich wieder eher den Wolfsburgern.

Doch als alle schon mit einer grün-weißen Pausenführung rechneten, flankte Kingsley Coman von links genau auf den Kopf von Lewandowski, der ohne Gegenspieler keine Mühe hatte, den Ausgleich zu erzielen. Sein 22. Bundesligatreffer gegen den VfL.

Zweimal Weltklasse von Neuer

Mit der ersten guten Gelegenheit nach dem Seitenwechsel zementierte Lewandowski seinen Status als Wolfsburg-Schreck. Nach einem langen, flachen Pass von Jérôme Boateng vollendete Münchens Neuner trocken ins linke untere Eck (50.) - Treffer 23. Die Führung des Rekordmeisters war zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaft, doch der Treffer zeigte Wirkung.

Die Bayern agierten nun kontrollierter und selbstbewusster, die "Wölfe" bekamen auch in den Zweikämpfen nicht mehr den Zugriff auf die Gegenspieler, den sie noch im ersten Durchgang hatten. Torchancen blieben deshalb für die Niedersachsen nun Mangelware, obwohl sie sich etwa 20 Minuten vor Spielende nochmal deutlich offensiver aufstellten. In der 85. Minute gab es dann die hart erarbeiteten zwei Großchancen, doch Manuel Neuer reagierte zweimal weltklasse und sicherte den Bayern die drei Punkte.

"Wir sind zurückgekommen, wir haben eiskalt zugeschlagen und unsere Tore gemacht und unsere Aufgabe heute erfüllt" , meinte ein nüchterner Neuer, der nach dem Spiel auch noch viel Lob vom Gegner erhielt, am Sportschau-Mikrofon. Lewandowski wollte seine Treffer nicht zu hoch hängen und ergänzte: "Es freut mich, dass wir als Mannschaft gut spielen. Ich weiß aber auch, dass meine Spielweise auch wichtig ist. Nicht nur meine Tore."

Topspiel gegen Leverkusen

Für den Rekordmeister geht es am Samstag (19.12.2020) ins Rheinland zu Bayer Leverkusen. Wolfsburg hat einen Tag länger Pause und empfängt dann den VfB Stuttgart.