Just in dieser Phase jedoch drehte der Rekordmeister auf. In der Folge eines Eckstoßes gewährten die Gäste Gnabry zu viel Raum, den dieser zu einer präzisen Hereingabe in den Strafraum nutzte. Lewandowski hielt im Zentrum den Fuß hinein und traf zur Bayern-Führung (17.). Kurz darauf erhöhte Gnabry selbst auf 2:0 (22.), nachdem sich die Bayern über Thomas Müller und Leroy Sané sehenswert in den Strafraum kombiniert hatten.

Lewandowski zum Dritten

Weniger als 60 Sekunden später zappelte der Ball wieder im VfB-Netz. Diesmal flankte Müller ins Zentrum, wo Lewandowski ohne Probleme per Kopf seinen zweiten Treffer des Tages erzielen durfte. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Lewandowski nach einem energischen Antritt von Sané sogar noch auf 4:0 - bereits Lewandowskis 35. Saisontor.

Doch es kam noch bitterer für die Gäste: Top-Scorer Silas Wamangituka verletzte sich bei einem Laufduell mit David Alaba und musste ausgewechselt werden. Offenbar handelt es sich um eine schwerere Knieverletzung mit Beteiligung des Bandapparates, wie Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat nach der Partie bei " Sky " berichtete.

Etwas ruhiger ließen es die Bayern im zweiten Durchgang angehen. Den Stuttgartern wurde Ball- und Spielkontrolle überlassen, ohne dass die Schwaben zu häufigen Torgelegenheiten kamen. Es entwickelte sich eine ereignisarme zweite Halbzeit, in der die Bayern die Kräfte schonen konnten.

Bayern nun zum Topspiel in Leipzig

Nach der Länderspielpause treten die Bayern am Samstag (03.04.2021, 18:30 Uhr) zum mit Spannung erwarteten Topspiel bei den Leipzigern an. Die Stuttgarter empfangen tags darauf Werder Bremen.